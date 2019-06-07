Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na flaş tepki: Valiye o lafı diyemezsiniz!

FOX TV sunucusu 'dan CHP'li 'na flaş tepki: Valiye o lafı diyemezsiniz!

CHP'li krem İmamoğlu, Ordu - Giresun Havalimanı'nda izni olmamasına rağmen VIP giriş kapısından girmek istemiş, listede adı olmayınca valiye hakaretler etmişti. İmamoğlu'nun bu hareketine medya destekçisi FOX TV sunucusu 'dan tepki geldi. Portakal, " o sözleri söyleyemez." dedi.

Giriş Tarihi: 7.6.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 11:22
FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na flaş tepki: Valiye o lafı diyemezsiniz!

5 Haziran günü CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve diğer milletvekilleriyle beraber VIP salonunu kullanmak isteyen ve adı listede bulunmayan Ekrem İmamoğlu'na görevliler engel olmuş ve tartışma sırasında VIP bölümüne geçişine izin verilmeyen İmamoğlu'nun ağzından "Vali itlik yapıyor" sözleri duyulmuştu.

FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki "Valiye o lafı diyemezsiniz"


PORTAKAL'DAN SERT TEPKİ

FOX TV sunucusu Fatih Portakal, hakaret içerikli sözleri ekranlara taşımayacaklarını söyleyerek, VIP salonunda yaşananları ekrana taşıdı.

Hemen ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun medyadaki en büyük destekçisi konumunda olan Fatih Portakal, İmamoğlu'nun hakaretlerinin kabul edilemez olduğunu Devlet hepimizin devleti, vali de hepimizin valisi diyerek, "Ekrem İmamoğlu o sözleri söyleyemez. Devlet hepimizin devleti, vali de hepimizin valisi. Siyasetçinin valiye böyle sözler söyleme hakkı olamaz." ifadelerini kullandı.



VALİLİK YASAL İŞLEM BAŞLATTI

Bu sözlerle ilgili Ordu Valiliği yasal işlem başlattığını duyurdu. Ordu Valisi Seddar Yavuz Twitter'dan yaptığı açıklamada,"Valiliğimizin, VIP kullanımı ile ilgili hukuka uygun olarak almış olduğu karar, demokratik bir hak olarak eleştirilebilir. Ancak, küfür ve hakaret ederek kişilik haklarına saldırıda bulunulması, asla kabul edilemez ve hukuki sonuçları olan bir davranıştır." ifadelerine yer verdi.

VIP salonuna korsan olarak girmeye çalışan CHP'liler olay çıkardı

VIP’tan korsan uçamayınca Vali’ye hakaret etti

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun VIP salonuna alınmamasıyla ilgili açıklama: Valiye ‘it’ dedi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na flaş tepki: Valiye o lafı diyemezsiniz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN