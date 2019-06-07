Mahremiyeti ihlal etmeden kontrol

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ikinci yüz günlük eylem planında da yer verilen Terahertz Yolcu Görüntüleme Sistemi yasalara aykırı eylem gerçekleştirmek isteyenlerin korkulu rüyası haline geldi. TÜBİTAK MAM tarafından yerli imkânlarla geliştirilen sistem sayesinde insan üzerinde elbise altında gizlenen silah, tabanca, tüfek, bıçak, canlı bomba, patlayıcı düzenekler gibi bütün tehlikeli maddeler uzaktan iki boyutlu olarak tespit edilebiliyor. Sistemin metal detektörler tarafından tespit edilemeyen vücuda sarılı et, alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri gibi çok çeşitli muhtelif kaçak eşyaları da tespit edebilmesi önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Uzaktan yüksek çözünürlükte görüntü alınmasına olanak sunacak sistem tehlikeli obje taşıyan insanları güvenli bir uzaklıktan tespit ediyor. Sistem savunma sanayi, ulusal güvenlik, havacılık, uzay sanayisinde kullanılan fiber kompozit malzemelerin üretim öncesi kalite kontrolü, biyoloji ve sağlık bilimleri, tahribatsız ölçümlendirme, gıda ve tarımsal ürünlerin kalite kontrolünün yapılmasına da olanak sunuyor. Sistem Massachusetts Institute of Technology University tarafından geleceğin insan yaşamını etkileyecek 10 teknolojiden birisi olarak rapor edildi.