Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Pençe’de komandolar Kandil’e ilerliyor

Pençe’de komandolar Kandil’e ilerliyor

Pençe Harekâtı’nda komandolar Kandil’e doğru ilerlerken, öldürülen ’lı terörist sayısı 43 oldu. Zap bölgesinde ise İHA’ların tespit ettiği 2 PKK’lı hava harekâtı ile öldürüldü

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2019
Pençe’de komandolar Kandil’e ilerliyor

Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekâtı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirilerek, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 43 olduğunu açıkladı. Ayrıca Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde, İHA Bayraktar silahlı 2 PKK'lı teröristi tespit etti. F-16'lar tarafından bölgede gerçekleştirilen hava harekâtında 2 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İşte Pençe Harekâtı'na katılan komandolarımız

Hakurk'ta özel eğitimli komandolar, PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor. Komandolar Kandil'e doğru ilerlerken, Hakurk'ta teröristlerden temizlenen alanlarda strateji noktalara geçici askeri üs bölgeleri kuruldu. Teröristlerin bırakıp kaçtıkları bölgelerde bomba uzman ekipleri tarafından yapılan arazi-tarama çalışmalarında, tuzaklanmış el yapımı patlayıcı/ mayın bulunarak imha edildi. Sığınak, barınak ve uçaksavar mevzileri de kullanılamaz hale getirildi.

'Pençe Harekatı' 10. gününde! 2400 rakımlı üs bölgesinden kritik mesajlar!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Pençe’de komandolar Kandil’e ilerliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN