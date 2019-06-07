Son dakika haber: Yeni af yasası nasıl olacak? Af yasası ne zaman çıkacak? Ceza infaz yasası son durum

Yeni af yasası ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken, vatandaşlar da bu konuyu dikkatle takip ediyor. Gün aşırı arama motorları üzerinden konuyla ilgili aklındaki sorulara yanıt arayan bireyler yeni düzenlemede öne çıkacak olan yasanın içeriğini merak ediyor.

YENİ AF YASASININ DETAYLARI NEDİR?

Söz konusu düzenleme adli suçlarda ceza indirimi, kadın ve çocuğa karşı işlenen suçlarda infaz süresinin artırılması gibi düzenlemeler içeriyor. Başkan Erdoğan ceza infası yasası ile ilgili olarak, "Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımız'ın çalışması var" demişti.

İŞTE CEZA İNFAZI YASA TEKLİFİ;