Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Sosyal medyada yeni provokasyona dikkat!

Sosyal medyada yeni provokasyona dikkat!

Son zamanlarda sosyal medyada birçok provokatif haberler yapılıyor. Özellikle de platformu olan Twitter hesapları bunun başında geliyor. belediye başkanlığı seçimleri üzerine de birçok provokatif haberler yapılıyor. Başta uluslararası medya kuruluşlarının adayına destek verdiğini söyleyen Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran bu konuyla ilgili birçok detayı paylaştı.

Giriş Tarihi: 7.6.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 16:50
Sosyal medyada yeni provokasyona dikkat!

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ın oylarının çalınmasına sessiz kalan birçok uluslararası medya kurumu var. Özellikle de uluslararası medyanın yapılan usulsüzlüğü görmezden geldi. BBC, Sputnik, Independent Turkish, Ahval, Amerika'nın Sesi ve daha birçok uluslararası medya kuruluşunun, seçimlerde yapılan hileleri görmezden gelerek sessiz kaldığı görülmektedir. Bunun yanında CHP adayına da yönelik olumlu anlamda haberler yapılıyor. Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran bu konuyla ilgili önemli detayları paylaştı.

Sosyal medyada yeni provokasyona dikkat!

Binali Yıldırım'a karşı provokatif haberler yapan uluslararası medya kuruluşlarının yaklaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiye neden oldu. Özellikle de 31 Mart seçimleri sonrası CHP adayıyla ilgili birçok reklam desteği veriliyor. Bu finansal kaynağın nereden geldiği sorusu gündemdeki yerini almış durumda.

Azıcık zorlukla karşılaşınca yüzündeki maske düştü

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medyada yeni provokasyona dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN