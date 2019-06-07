Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ın oylarının çalınmasına sessiz kalan birçok uluslararası medya kurumu var. Özellikle de uluslararası medyanın yapılan usulsüzlüğü görmezden geldi. BBC, Sputnik, Independent Turkish, Ahval, Amerika'nın Sesi ve daha birçok uluslararası medya kuruluşunun, seçimlerde yapılan hileleri görmezden gelerek sessiz kaldığı görülmektedir. Bunun yanında CHP adayına da yönelik olumlu anlamda haberler yapılıyor. Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran bu konuyla ilgili önemli detayları paylaştı.

Sosyal medyada yeni provokasyona dikkat!

Binali Yıldırım'a karşı provokatif haberler yapan uluslararası medya kuruluşlarının yaklaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiye neden oldu. Özellikle de 31 Mart seçimleri sonrası CHP adayıyla ilgili birçok reklam desteği veriliyor. Bu finansal kaynağın nereden geldiği sorusu gündemdeki yerini almış durumda.