Türkler ve Kürtler’ın birbirleriyle sorunu yok

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, partisinin bayram programı için geldiği Diyarbakır'da coşkuyla karşılandı. AK Parti İl Başkanlığı önünde vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Yıldırım, Kürtçe selamladığı vatandaşlara "Cejna we münbareki be, rojbaş çaveni" diyerek, bayramlarını kutladı. "Kitabımız, kıblemiz, peygamberimiz, dinimiz birdir" diyen Yıldırım, şunları kaydetti: "Türklerin Kürtlerle, Kürtlerin Türklerle bir sorunu yoktur. Kardeşliğimizi hedef alan terör örgütü PKK'dır. Bu ülkede yaşayan 82 milyon vatan evladının sorunu, terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'tır. Birliğimizi bozmaya çalışanları lanetliyoruz." Terör örgütü PKK'nın hendek ve barikatlarla bölgede birçok yerleşim yerini kullanılamaz hale getirildiğini, çok sayıda güvenlik görevlisinin şehit edildiğini hatırlatan Yıldırım, hükümetin söz konusu yerleri yeniden inşa ettiğini vurguladı. Yıldırım, "Diyarbakır ve bölge ile gönül köprüleri kurduk. İstanbul ve Ankara'dan sonra Türkiye'nin en iyi havalimanlarından birini Diyarbakır'a yaptık. Bu da bölgeye ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor" dedi. Yıldırım, Sur ilçesinde ziyaret ettği esnaftan kimisinin Türkçe, kimisinin de Kürtçe olarak bayramını kutladı ve sorunlarını dinledi. İstanbul'a vefa borcunu ödemek istediğini dile getiren Yıldırım, "Diyarbakırlılar, sevgili hemşehrilerim İstanbul'un size ihtiyacı var. İstanbul'da buluşuyor muyuz? 23 Haziran'da bu işi bitiriyor muyuz? Yarım kalan hesabı görüyor muyuz" diye seslendi.BinaliYıldırım, Diyarbakır'da TRT Haber'in sorularını da yanıtladı. Diyarbakır'da gördüğü yoğun ilgiden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Yıldırım, "Teröre karşı koyma adına, kardeşlik adına müthiş bir şuurlanma duydum" dedi. 23 Haziran'da tekrarlanacak seçim için "İstanbul değil, sanki Türkiye seçimi" gibi ifadesini kullanan Yıldırım, şöyle konuştu: "Uluslararası camiada çok fazla ilgi duyulmaya başlandı. Çok da müdahaleci hareketler yapıldı. Milletimizin canı sıkıldı bu işe. Bunlar uğraştıkça, milletimiz daha da hırslanıyor. 'Size ne oluyor' sorusunu sormaya başladılar. Bunun yansımalarını Anadolu'da görüyorum." Yıldırım, İstanbul'da hayata geçirecekleri projeler hakkında da şunları kaydetti: "Proje olarak bakarsanız, insanlar diyor ki trafik, ulaşım. İki otopark, üç yeşil alan, dört deprem dönüşümü, beş çevre. Böyle gidiyor. Ulaşım benim işim. Türkiye'nin ulaşım problemini çözdüm, İstanbul'unkini de çözerim. Akan bir trafiği vaad ediyorum. Dur-kalk olmayacak, trafik akacak." İstanbul'da 200 bine yakın engelli aile olduğunu belirten Yıldırım, "Bireylerden bir ikisi engelli. Biz bir hafta boyunca engellileri aileleriyle birlikte misafir edeceğiz" dedi.