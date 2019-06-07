Üç ay sonra tek haneli enflasyon rakamı göreceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Ramazan Bayramı'nın son gününde memleketi Trabzon'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Havalimanında yoğun bir sevgi gösterisiyle karşılanan Albayrak ilk olarak Yomra ilçesinde AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma törenine katıldı. Albayrak konuşmasında şunları söyledi:Enflasyonu yüzde 25 ve 30'lardan şimdi 18'lere düşürdük. Buradan çok net söylüyorum, 3 ay sonra eylül ve ekim ayları gibi büyük bir ihtimalle biz tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız. Türkiye artık cari açık değil, cari fazla vereceği bir döneme giriyor.Bugün ne yaşanırsa yaşansın yüzde 100'ü yerli ve milli, siyasi iklimine baktığımızda da asgari yüzde 70 ve 80'i de milliyetçi ve muhafazakar değerleriyle yaşayan bir şehirdir Trabzon. Konu muhafazakarlık ve milliyetçilikse Karadeniz ve Trabzon insanı elhamdülillah.6 yıl önce bu günlerde Gezi süreciyle başlayan bir mücadelenin içine girdik. Ağaç dediler, şunu dediler, bunu dediler, yaktılar yıktılar. Meğer sonradan anladık ki mevzubahis olan ağaç değilmiş. 17-25, o gitti öbürü, darbe mücadelesi. Bunların her biri ekonomik saldırı aracı olarak kullanıldı. Son olarak, 10 ay önce ekonomimizi hedef alan bir operasyona maruz kaldık.Birileri niye Trabzon'un evladı İçişleri Bakanımıza saldırıyor? Terörün kafasına vurdukça sesi bir yerden geliyor. Teröristlerin avukatlarından geliyor. Sen niye gocunuyorsun. Bu ülkede teröre yaşama hakkı yoksa, bölmek isteyenlere yaşama yoksa, izin vermeyeceksek bunun mücadelesini veren Trabzon'un evladı İçişleri Bakanımıza niye saldırıyorlar? Lafa bakacağız, birde söyleyene bakacağız. Trabzon insanı akıllıdır. Bu oyunu bozmamız Türkiye'nin kaderi açısından çok önemlidir.