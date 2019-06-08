‘130 bin Şanlıurfalı’nın desteğini bekliyorum’

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AKParti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Şanlıurfa'daydı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Yıldırım, Engelliler Mehteran Takımı tarafından karşılandı. Ziyaret sonrası açıklama yapan Yıldırım, İstanbul'da küçük bir Şanlıurfa olduğunu belirterek şunları söyledi:"Benim köklerim de Şanlıurfa'da, o yüzden sizlere hemşerilerim diye hitap edebilirim. Peygamberler şehri dedik, Hazreti İbrahim, Hazreti Eyyüp sadakatin, sabrın timsali iki büyük peygamberimiz. Dolayısıyla bu şehrin kültür değerini, marka değerini daha da yukarıya taşımak Zeynel Abidin başkanın öncelikli görevleri arasında yer alacaktır. Biz de inşallah, burası büyük Şanlıurfa, bir de küçük Şanlıurfa var, o da İstanbul'da. Ben de küçük Şanlıurfa'nın adayıyım. İstanbul'da 130 bin Şanlıurfalı kardeşimiz var, duasını ve desteklerini bekliyorum. İstanbul'un sizlere ihtiyacı var. 23 Haziran'da inşallah Şanlıurfa İstanbul'da yaşayan hemşerilerimizin desteğinin bizimle beraber olduğuna yürekten inanıyorum."Şanlıurfa'nın ardından Kastamonu'ya geçen Binali Yıldırım, Kastamonu Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan canlı yayın programı hakkında şu değerlendirmede bulundu: "Benim tercihim bir kanal yerine stüdyoda yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbullulara, vatandaşlara duyurması daha doğru. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah.