Amerika'da karalama kampanyasi geri tepti...

Washington'da Türkiye aleyhine çalışmaları ile bilinen Akademisyen Gönül Tol, Bakan Gül'ün yapacağı konuşmayı dinleyenlere 350 dolar verileceğini belirten bir mail aldığını açıklaması üzerine bu iddia organizasyonu düzenleyen kurum tarafından yalanlandı. Gönül Tol, ABD'ye HDP Lideri Selahattin Demirtaş'ı getirerek panel düzenlemesinin dışında, 2016 yılında ABD Kongresi Dış İlişkiler Alt Komitesinde yaptığı konuşmada YPG-PKK tezlerini savunarak büyük tepki çekmesi ile tanınıyor. Yakın zamandaki tweetlerini de FETÖ'cülerin retweetlesi gözlerden kaçmadı.

Turkish Heritage Organization (THO) tarafından konuya dair yapılan açıklama şöyle:



Türk-Amerikan ilişkileri üzerine çalışan ve birbirinden değerli isimlere panel ve etkinlik düzenleyen Washington,DC Merkezli Düşünce Kuruluşumuz Turkish Heritage Organization asılsız ve gerçek dışı haberlere maruz kalmaktadır. Özellikle Amerikada faaliyet gösteren anti-Türk grupları zaman zaman bu tarz haberleri servis ederek kurumumuzu zan altında bırakmaktadır.

ATTIĞI TWEET GERÇEĞİ YANSITMIYOR!

Gönül Tol'un THO hakkında attığı tweet gerçeği yansıtmamakla birlikte kendi içindede tutarsız bir ifade içermektedir. THO olarak hiçbir kişi ve kuruma böyle bir teklifte bulunmadığı gibi Gönül Tol uzun yıllardır THO programlarına davet edilmemiş ve bu tarz bir davet gündeme bile gelmemiştir

Çalışmadığımız ve resmi bir sözleşmemiz bile olmayan ABDli bir PR firmasının bilgimiz olmadan davetiyemizi kendisine atmıştır. Bu davetiye THO'nun bilgisi dışındadır. Gönül Tol ikinci tweetinde bu davetin bir lobici tarafından yollandığını da belirtmiştir. Ayrıca, bu PR firması da kendisine resmi e-mail atarak THO'nun bunla bir ilgisinin olmadığını da dile getirmiştir.

Amerikan kamuoyunda sağlam ve saygın bir yer edinen THO'nun bu tarz bir metodlara asla ihtiyacı yoktur. Etkinliklerimiz her türlü görüş ve kesimden dinleyici ve konuşmacı gelmekte ve farklı görüşler tartışılmaktadır. Tek amacımız Türkiyenin milli konularının Amerikan kamuoyunca doğru anlaşılmasıdır.

Türkiye'den birçok önemli konuşmacıyı Amerikan kamuoyu ile buluşturan Turkish Heritage Organization, bu dönemlerde defalarca konukların itibarsızlaştırılması ile karşılaşmıştır. Bu tarz saldırıların DC'ye gelen Bakan ve önemli kişilerin küçük düşürülmesi amacıyla yapıldığı çok açıktır.

Türkiyenin milli konuları ve Türk-ABD ilişkileri üzerine çalışan ve FETÖ dahil birçok anti-Türk grubu ile mücadele eden Turkish Heritage Organization, bu tarz karalama haberlerine sessiz kalmayacak ve yasal merciilere başvuracaktır.