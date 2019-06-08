Bakanı tehdit eden CHP’li çıktı!

Bayram ziyareti için memleketi Trabzon'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu 'Akıllı ol' diye tehdit eden kişi Mehmet Ali Sivaz çıktı. 55 yaşındaki Sivaz'ın CHP ile olan ilişkileri de deşifre oldu.

Olayın ortaya çıkmasından sonra, CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, "Bu sözü söyleyen kişiyi bizden tanıyan yok. Kim olduğunu araştırıyoruz" açıklamasında bulundu. Ancak bu sözlerin de gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Mehmet Ali Sivaz'ın sosyal medya hesaplarında çok sayıda üst düzey CHP'li ile fotoğraflarının bulunduğu belirlendi.

MUHARREM İNCE İLE FOTOĞRAF

Sivaz'ın CHP'li Muharrem İnce ve CHP'li vekiller ile fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü. Sivaz'ın fotoğraflarını paylaştığı CHP'li milletvekilleri ve yöneticilere "Milletvekilim" ve "Başkanım" şeklinde hitap ettiği görüldü.

Mehmet Ali Sivaz'ın Salı günü 16:43'te ise Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak üzere havalimanında bulunduğuna ilişkin mesaj paylaştığı anlaşıldı.

Sivaz'ın bir dönem SODEP çatısı altında faaliyet yürüttüğü öğrenildi.