CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan toprağa verildi

Arslan'ın, Müftü Ahmet Hulusi Camisi'ndeki cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli Valisi Hasan Karahan, CHP ve AK Parti milletvekilleri, siyaset ve sanat dünyasından isimler de katıldı.

Mustafa Şentop ve Kemal Kılıçdaroğlu aileye taziyelerini iletti.

Kazım Arslan'ın eşi Nursel, kızı Nazife Arslan, oğlu Mesut Can Arslan ve torunları, taziyeleri kabul etti.

Eşi Nazife Arslan, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak, gözyaşı döktü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kazım Arslan'ın cenazesi Denizli Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Defin törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.