CHP milletvekili Kazım Arslan vefat etti

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CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Antalya-Aksu ilçesinde bayram tatili için ailesiyle bulunduğu evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etti. 17 Mart 1954'te, Denizli'nin Tavas ilçesinin Solmaz Köyü'nde doğan Arslan, 26 ve 27. Dönem milletvekiliydi. Arslan'ın cenazesi memleketi Denizli'ye getirilirken bugün toprağa verilecek. Cenaze törenine Kılıçdaroğlu da katılacak. Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı. Binali Yıldırım, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Arslan'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Arslan'a Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, "Acılı ailesi, sevenleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.