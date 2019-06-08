Diyarbakır'da terör örgütüne darbe! Biri gri listede iki terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı: "DiyarbakırLice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir."
Giriş Tarihi: 8.6.2019 09:57Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 09:59
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi.