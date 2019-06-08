Diyarbakır'da terör örgütüne darbe! Biri gri listede iki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.