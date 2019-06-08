Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Diyarbakır'da terör örgütüne darbe! Biri gri listede iki terörist öldürüldü

'da terör örgütüne darbe! Biri gri listede iki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: " kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir."

Giriş Tarihi: 8.6.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 09:59

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da terör örgütüne darbe! Biri gri listede iki terörist öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN