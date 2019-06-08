Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belli oldu

İçişleri Bakanlığı konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Jandarma Özel Harekat birliklerince Tunceli Kutu Deresi bölgesinde bir mağaraya düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Doğu Cephe I·l Merkez Gu¨cu¨ YJA-STAR sorumlusu "Berfin Ararat" kod adlı Mihriban Durmaz olduğu belirlendi.

Teröristin, 19 Haziran 2014'te Hozat ilçesi Boydaş köyü mülki sınırları içinde, Yenibaş Jandarma Karakol Komutanlığına inşaat malzemesi taşıyan M.D'ye ait kamyonetin yakılması olayını gerçekleştiren teröristlerden olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen diğer kadın teröristlerin ise sözde Doğu Cephe YJA-STAR sorumlusu "Dicle Botan" kod adlı terörist, sözde Doğu Merkez Gücü'nde faaliyet gösteren "Nuda Herekol" kod adlı Fatma Özgün, "Havin Muş" kod adlı Ceyda Sarıkaya ve "Kinem Amed" kod adlı Habibe Karakuş olduğu belirlendi.

"Havin Muş" kod adlı Ceyda Sarıkaya'nın, 2015'te Tunceli-Pülümür yolunun kesilmesi eylemlerinde ve 2016'da Nazimiye Kılköy Jandarma Karakol Komutanlığına bombalı ve silahlı saldırıda bulunan terörist grubun içinde olduğu, kadın teröristlerin birçok eyleme katıldığı tespit edildi.