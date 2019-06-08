İspanyol büyükelçi gerilim romanı yazarı çıktı

BUGÜN NELER OLDU

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, ilk kez 17 yaşındayken geldiği Türkiye'de yıllar sonra ülkesinin büyükelçisi olarak görev yapıyor. Kendisini "Türkiye ve İstanbul aşığı" olarak tanımlayan Gonzalez-Barba, aynı zamanda macera gerilim türünde iki romanı olan bir edebiyatçı olarak biliniyor. Gonzalez-Barba Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı.Türkiye'ye ilk geldiğimizde İstanbul'da kalmıştık. O zamandan beri Türkiye'ye ve İstanbul'a aşığım. Her 4-5 yılda bir özel ziyaret olsun, resmi işler için olsun İstanbul'a gelmeye devam ettim.Büyükelçi olarak geleli 6 ay oldu ama Akdeniz sahilinden Karadeniz sahiline birçok yeri gördüm. Konya ve bazı güney illerine gittim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya gidemedim ama bu inanılmaz ülkeyi gezmek için hala birkaç yıl sürem var.Türkiye de tıpkı benim ülkem İspanya gibi. Tek başına hiçbir tanıma uymuyor. Türkiye çeşitlilik içeren bir ülke. Örneğin Karadeniz'e gittiğinizde Akdeniz sahili ile ilgisi olmadığını görüyorsunuz. Anadolu ise İstanbul ve Trakya'dan çok farklı. Ama Türk halkının İspanyol halkına ne kadar yakın olduğunu gördüm.Macera gerilim türünde İspanyolca yayınlanan iki romanım var. 'Yüksek edebiyat' yapmıyorum. Kitaplarım daha çok eğlendirici nitelikte. İsrail-Filistin meselesi, terör saldırısı ve İspanya Granada'ya kadar uzanan bir macerayı "Ortadoğu Muhabiri" kitabımda kaleme aldım. İkinci kitabım "Ve Ay Sevilla'da Denize Dokundu" ise yine macera-gerilim türünde. Bu kitap bir terör saldırısı olduğu düşünülen suikastı merkezine alıyor.