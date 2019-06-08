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Yeni nasıl olacak? Af yasası hangi tarihte çıkacak? Ceza infaz yasası son durum

Türkiye'deki yüz binlerin merakla beklediği ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftaki son dakika açıklamaları sonrası büyük heyecan yaşandı. Erdoğan'ın ceza infazı yasa teklinin meclise geleceğinin müjdesini vermesinin ardından yeni yasayı merakla bekleyenler tarafından internet üzerinden araştırmalar da hız kazandı. Bireyler ve aileleri 'yeni af yasası ne zaman çıkacak? 'ceza infazı yasası nedir' 'yeni af yasası nasıl olacak' şeklinde sorgulamalar yaparak konuyla ilgili güncel bilgilere hakim olmak istiyor. Biz de sizler için af yasası ile ilgili en yeni bilgileri ve detayları haberimizde derledik...

Giriş Tarihi: 8.6.2019 12:53 Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 12:53
Yeni af yasası nasıl olacak? Af yasası hangi tarihte çıkacak? Ceza infaz yasası son durum

Yeni ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken, vatandaşlar da bu konuyu dikkatle takip ediyor. Gün aşırı arama motorları üzerinden konuyla ilgili aklındaki sorulara yanıt arayan bireyler yeni düzenlemede öne çıkacak olan yasanın içeriğini merak ediyor.

YENİ AF YASASININ DETAYLARI NEDİR?

Söz konusu düzenleme adli suçlarda ceza indirimi, kadın ve çocuğa karşı işlenen suçlarda infaz süresinin artırılması gibi düzenlemeler içeriyor. ceza infası yasası ile ilgili olarak, "Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımız'ın çalışması var" demişti.

İŞTE CEZA İNFAZI YASA TEKLİFİ;

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Yeni af yasası nasıl olacak? Af yasası hangi tarihte çıkacak? Ceza infaz yasası son durum
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