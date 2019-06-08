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Son dakika: 'de 5 terörist mağarada kıstırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında ” Kutu deresinde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdılar. Biz bunları uzun zamandır takip ediyorduk. Şu anda karşılıklı müsadere başladı. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız bize güzel bir haber verecek” dedi.

Giriş Tarihi: 8.6.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 12:04
Son dakika: Tunceli'de 5 terörist mağarada kıstırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Kutu Deresi'nde jandarma ekiplerince bir mağarada 5 teröristin kıstırıldığını belirterek, "Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin." dedi.

Bağcılar'da muhtarlarla bir araya gelen Soylu, terörle mücadele konusunda muhtarlara bilgi verdi.

Bakan Soylu, konuşması sırasında eline henüz geçen bir bilgiyi de paylaşarak, "Şu anda Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdı. Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin." diye konuştu.

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Son dakika: Tunceli'de 5 terörist mağarada kıstırıldı
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