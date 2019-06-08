Terör sonrası eğitim seferberliği Yüksekova’ya 19 yeni okul

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Hakkari'ninYüksekova ilçesinde terör saldırılarında zarar gören okulların yerine yapılan yenilerinin tamamlanmasıyla eğitimde yaşanan sorun büyük ölçüde giderilecek. İlçede üç yıl önce çukur kazıp barikat kuran, yollara, çukurlara ve barikatlara patlayıcı tuzaklayan PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu" ile huzur ve güvenin tesis edilmesinin ardından, teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar sürüyor.Terör mağduru vatandaşlara ekonomik ve sosyal desteğin sağlandığı ilçede, terör saldırılarında evleri hasar gören vatandaşlar için modern konutlar yapılırken hasar gören okulların yerine de yenileri inşa ediliyor.Milli Eğitim Bakanlığınca ilçenin farklı noktalarında inşa edilen 11 yeni eğitim kurumundaki çalışmalar devam ediyor. Bu okullardaki fiziki gerçekleme büyük oranda tamamlanırken bunlara ek olarak bazı mahallelere yeni okulların da yapımına başlanacak. Hakkari Valisi İdris Akbıyık eğitim kalitesinin yükseltilmesi için de yoğun çalışma yürüttüklerini söyleyerek "19 okul projemiz var. 11 inşaat devam ediyor. 4 inşaat da başlamak üzere. Ayrıca proje aşamasında olanlar da var. Yüksekova'nın şehirleşmesine, gelişmesine paralel bir taraftan konut ihtiyacı giderilecek, diğer tarafta çocuklar daha iyi şartlarda eğitim alacaklar" dedi.İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise 2016'da terör saldırıları nedeniyle 164 dersliğe tekabül eden 11 okulun yıkıldığını hatırlatarak "Yeni yerleşim yerlerine Milli Eğitim Bakanlığı ve TOKİ işbirliğinde yapılacak ve 384 dersliğe tekabül eden 19 okulun tamamlanmasıyla ilçede eğitimdeki sıkıntılar giderilecek" dedi.