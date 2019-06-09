43 terörist etkisiz hale getirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde havadan ve karadan 13 gündür devam eden Pençe Harekatı'yla ilgili bilançoyu Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştı. Harekatta, toplam 43 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 53 mayın ile el yapımı patlayıcının imha edilirken örgüte ait 74 mağara ve sığınak da yerle bir edilerek kullanılamaz hale getirildi.Teröristlere ait sığınaklarda; 3 AK-47 piyade tüfeği, 9730 AK-47 mühimmatı, bir dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, bir RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6693 doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3000 kilo patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, 21 havan mühimmatı, 12 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 4 dizüstü bilgisayar ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.İçişleri Bakanlığı koordinesinde, hava destekli yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında ise Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin TL ödülle aranan 'Civan' kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi. Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 kadın teröristten birinin de gri listedeki 'Berfin Ararat' kod adlı Mihriban Durmaz olduğu belirtildi.