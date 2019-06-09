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Azez'de üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı

'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu üs bölgesine /’li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 9.6.2019 16:12
Azez'de TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı

TERÖRİSTLERDEN ALÇAK SALDIRI

TSK'nın Suriye'nin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine, PKK/YPG'li teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

1 ŞEHİT 5 YARALI

Saldırıda, 1 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TOPÇU BİRLİKLERİ ATEŞ ALTINA ALDI

TSK'nın sınırda ve Suriye'de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

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Azez'de TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı
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