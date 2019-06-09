Azez'de TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı

TERÖRİSTLERDEN ALÇAK SALDIRI
TSK'nın Suriye'nin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine, PKK/YPG'li teröristler tarafından saldırı düzenlendi.
1 ŞEHİT 5 YARALI
Saldırıda, 1 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
TOPÇU BİRLİKLERİ ATEŞ ALTINA ALDI
TSK'nın sınırda ve Suriye'de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı.