CHP-HDP 14 bin 600 işçiye bayramı zehir etti

31 Mart seçimleri öncesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "CHP'li hiçbir belediye işçi çıkarmayacak" demesine rağmen Adana, İzmir'in Menemen ilçesi ve Bolu'da işçi kıyımları yaşandı. CHP ve HDP'nin kazandığı 74 belediyeden bu güne kadar 14 bin 600 çalışan sendikalarından istifa ettirilerek başka sendikalara geçirildi. CHP ve HDP'li belediyelerde işçilere Ramazan Bayramı zehir oldu. Bayramdan hemen önce CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bin 750 işçi ve ailesine bayramı zehir edecek adımı atmıştı. Baskı bayram tatili sonrasında da sürdü. Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş, Özgüven-Sen ve Öztaşıma-İş Sendikalarına üye işçiler çeşitli baskı ve "işten çıkarırız" şantajlarıyla yıllardır bağlı bulundukları sendikalardan istifa ettirildi. CHP'li Karalar, kadro fazlalığını gerekçe göstererek, bin 750 kişinin işten çıkarılması için İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, Ulaşım A.Ş., Altın Koza A.Ş., Yeni İmar A.Ş., ÇUFAŞ A.Ş. ve BELDE TAŞ A.Ş.'ye yazı göndermişti. Bolu'da CHP'li Tanju Özcan, İzmir Menemen'de CHP'li Serdar Aksoy, Adana Büyükşehir'de CHP'li Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir'de CHP'li Muhittin Böcek kıyımın baş aktörlerinden oldu.



CADI AVI BAŞLATILDI

Bayramın Hak-İş'e bağlı sendikalara üye işçilere zehir edildiğini belirten Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan son rakamları SABAH'a verdi. Seçimlerden hemen sonra Hakİş'e bağlı sendikaya üye işçiler için 'cadı avı' başlatıldığını belirten Arslan şunları söyledi: "Hak-İş olarak 31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP ve HDP'li Belediye Başkanları'nın göreve gelmesiyle birlikte bazı belediyelerde Hak-İş üyesi işçilere yönelik bir 'cadı avı' başlatılarak üyelerimiz zorla ve baskıyla istifa ettirilmeye başlandı. CHP ve HDP'ye ait 74 belediyede HAK-İŞ'e bağlı sendikalardan istifa ettirilen kişi sayısı 14 bin 600'ü geçti. Maalesef bu sayı her geçen gün artıyor. İstifa etmeyen arkadaşlarımıza da çeşitli baskılar ve yıldırma politikaları uygulanmakta, sürgünler yapılmaktadır..." Baskıların her geçen gün arttığına dikkat çeken Arslan, "Emekçi kardeşlerimizin sendikalardan istifa ettirilmeleri ve işten çıkarılmalarının son bulmasını istiyoruz. İşten çıkarılan arkadaşlarımız için bayram sonuna kadar herhangi bir adım atılmazsa Bolu'dan Ankara'ya, 'Hakkımızı ve işimizi istiyoruz ve işimize dönmek istiyoruz' temasıyla bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bu çalışmayı arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. İşinden, aşından, ekmeğinden edilen emekçilerimiz Ramazan Bayramı'na buruk girmektedir. Emekçilerimiz bu bayram mahzun, mutsuz ve hüzünlüdür. Sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının güçlendiği Ramazan Bayramı'nın tüm kalpleri yumuşatmasını diliyoruz. Bu bayramı dünyanın her köşesinde yaşayan Müslüman kardeşlerimizin gerçek bir bayram havasında kutlamasını istiyoruz. Mübarek Ramazan Bayramının savaşların sona ermesine ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını diliyoruz" dedi.

