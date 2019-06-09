CHP’li Arslan son yolculuğuna uğurlandı

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Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın (65) cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra çok sayıda siyasi ve vatandaş katıldı. Arslan için ilk tören CHP il binasında düzenlendi. Kazım Arslan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Denizli Asri Mezarlığı'na defnedildi. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da, Arslan ailesini telefonla arayarak taziyelerini ilettiği öğrenildi.