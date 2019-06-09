En büyük mirası öğrencileri oldu

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Diyarbakır'daPKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu 4 yıl önce hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran'ı arkadaşları ve öğrencileri sevgi ve rahmetle yad ediyor. 9 Haziran 2015'te düzenlenen terör saldırısı sonucu katledilen Baran'ın arkadaşları ve öğrencilerinin acısı aradan geçen 4 yıla rağmen ilk günkü gibi taze. Her fırsatta Baran'ın mezarını ziyaret eden arkadaşları ve öğrencileri, mezar başında Kur'an-ı Kerim okuyor, dua ediyor. Baran'ın 22 yıllık arkadaşı İbrahim Yaz, 22 yıllık boyunca günlük ve sosyal hayatta sürekli birlikte olduklarını söyledi.Baran'ın arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik konusunda örnek bir şahsiyet olduğunu ifade eden Yaz, ahlakı ve yaşantısı ile kendilerine rol model olduğunu dile getirerek, "Aytaç Baran bizim hayatımıza çok derin bir anlam bıraktı. Şehadetinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen onunla olan ortak çalışmalarımız ve sosyal hayattaki birlikteliğimizden dolayı sokakta yürüsem dahi anılarım aklıma geliyor. Çünkü onun öyle güzel bir ahlakı vardı ki insanda derin bir anlam bırakırdı" dedi