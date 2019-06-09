Hasan Basri Yalçın yazdı: Samimiyet taklit edilemez

Türkiye siyasetinin neredeyse tamamı kötü Erdoğan taklitleriyle doldu.

Herkes iftar yapar hale geldi. Ne güzel... Kimi Kuran okuyor. Kimi cumaya gidiyor. Sokaklara çıkıyor. Millete yakın görüntü veriyor. Erdoğan tarzı samimiyetin bütün unsurları ezberden tekrarlanıyor.

Aklınızın ucundan geçmeyecek CHP yetkilileri bile iftar sofralarında dua ediyor.

Hani bir laf vardır.

"Taklitleri aslını yaşatır" denir. Ancak taklit davranış düzleminde kalmaya mahkûm olduğu için gün gelir boyaları dökülür.

O samimiyet dediğiniz tutum içten gelmediği müddetçe taklit olduğu ortaya çıkar. Her şeyi taklit edebilirsiniz ama samimiyeti taklit etmenin bir sınırı var.

Anlamadıkları şu: Erdoğan seçim kazanmak için samimi görüntüsü vermiyor. Erdoğan samimi olduğu için görüntüsü de samimi oluyor.

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