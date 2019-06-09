Organlarını bağışlayıp diplomasını tabutuna astılar

BUGÜN NELER OLDU

SüleymanDemirel Üniversitesi Turizm İşletme Fakültesi son sınıf öğrencisi Ozan Karaağaçlı (28), diplomasını almak için gün sayarken, bayram için ailesinin yanına gittiği Antalya'da, bayramın birinci günü motosiklet kazası geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Ozan kurtarılamadı ve beyin ölümü gerçekleşti. Oğullarını başka bedenlerde yaşatmak isteyen acılı ailesi ise tüm organlarını bağışladı. Doktorlar Ozan'ın organlarını almaya giderken ikiz kardeşi Anıl, "Ne olur gözlerini almayın. Güzel gözleri ile sonsuza dek hep güzel baksın" dedi. Bu istek üzerine iki böbreği ve karaciğeri alınan Ozan'ın korneaları ise bırakıldı. İki böbreği ve karaciğeri 2'ye bölünerek organ bekleyen hastalara nakledilen Ozan, 4 kişiye can oldu. Önceki gün de Uncalı Mezarlığı'ndaki törenle, ailesi, yakınları, arkadaşları ve sevenleri tarafnıdan son yolculuğuna uğurlanan Ozan'ın tabutun yanına diploması ve resmi koyuldu. Özel bir hastanede hemşire olarak çalışan anne Ayşe Karaağaçlı, ayakta duramayınca, törene tekerlekli sandalye ile katıldı. Ozan'ın cenazesi Küçükköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.