Protesto için CHP Genel Merkezi’ne yürüyecekler

BUGÜN NELER OLDU

31Mart seçimi sonrası AK Parti'den HDP ve CHP'ye geçen belediyelerde çalışanlara yapılan sendika baskısı, yıldırma politikası ve işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla Bolu Belediyesi'nden Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş düzenlenecek. 11 Haziran'da başlayacak ve 10 gün sürecek 196 km'lik yürüyüşe, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HİZMET-İŞ Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan 97 işçi ve ailelerinin yanı sıra, Antalya Büyükşehir, İzmit Belediyesi, Çanakkale Bayramiç ve İzmir Menderes belediyelerinde işten çıkarılan işçiler ile emekçilerin iş akdini fesheden diğer belediyelerden binlerce işçi katılacak