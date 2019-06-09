Şehıt öğretmenin babası böyle seslendi: Aybüke’ler hep var olacak

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Batman'ınKozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı kalplerinde yaşatan ailesi, devletin ve milletin her zaman yanlarında olmasından teselli buluyor. İlk görev yeri Kozluk'ta henüz 7 aylık öğretmenken karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın'ın şehadetinin üzerinden iki yıl geçti. Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın'ın acıları hala ilk günkü gibi taze. Baba Yalçın, Aybüke'siz 3 bayramı geride bıraktıklarını vurgulayarak her şehit ailesi gibi hüzünlü olduklarını söyledi. Bayramlarda yaşanılması gereken sevinçten 3 bayramdır ayrı kaldıklarını anlatan Yalçın, "Allah kimsenin başına vermesin. Aybüke, Dilay, Necmettin öğretmenler bu ülkede hiçbir zaman son bulmaz. Hainlerin yaptıkları yanlarına kar kalmadı, kalmayacağına inancımız tam. Terörle mücadeleyle ilgili devlet organlarının, kurumlarının gerekli mücadeleyi yaptığına inanıyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Anne Zehra Yalçın da bayramlar ve özel günlerin kızı olmadan çok kötü geçtiğini söyledi. Kızları olmadan bir bayramı daha geçirdiklerini vurgulayan anne Yalçın, "Üzgünüm. Manevi yönden çok güzel ama anne yüreği hiçbir şey dinlemiyor. Bütün öğretmenlerimizin Allah yardımcıları olsun. Böyle bir olayı kimsenin başına vermesin. Hiçbir anne ağlamasın, canı yanmasın. Allah korusun, Allah esirgesin onları" dedi.