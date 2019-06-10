Aybüke öğretmen kabri başında anıldı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde iki yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı. Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın için memleketinde anma töreni düzenlendi. Osmancık İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi, mezarına çiçek bırakıldı.Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, "Biz Aybüke hocamız ile tüm şehitlerimizi unutmayacağız" dedi.Baba Sadık Yalçın ise anma törenine katılanlara teşekkür ederek, "Allah devlete, millete zeval vermesin, gönlünde sevgi ve iyilik besleyen insanlara fırsat versin" diye konuştu.Bu arada baba Sadık Yalçın'ı telefonla arayarak tekrar başsağlığı dileğinde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan paylaştığı mesajında ise "Sen hep 22 yaşında, hep kalbimizdesin" ifadesini kullandı.