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’de üssüne saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Giriş Tarihi: 10.6.2019
Azez’de TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Suriye'nin ?Azez kentinde TSK üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen hain saldırıda bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralılar, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TSK, teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şehit askerin Hataylı Uzman Onbaşı Halil Kurt (23) olduğu açıklandı. Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve askeri yetkililer şehidin baba ocağına giderek, aileye şehadet haberini verdiler. Eve Türk bayrağı asılırken, vatandaşlar da aileye taziye ziyaretinde bulundu. Bekar olan Kurt'un naaşı, bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
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Azez’de TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
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