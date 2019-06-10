Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Bakanlıktan Pençe Harekatı açıklaması! Terör hedefleri yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla sürdürülen Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu.

Irak kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/UFW3WCA8Hd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 10 Haziran 2019