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Bakanlıktan Pençe Harekatı açıklaması! Terör hedefleri yerle bir edildi

'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu" denildi.

Giriş Tarihi: 10.6.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 10:30
Bakanlıktan Pençe Harekatı açıklaması! Terör hedefleri yerle bir edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Bakanlıktan Pençe Harekatı açıklaması! Terör hedefleri yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla sürdürülen Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu.

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Bakanlıktan Pençe Harekatı açıklaması! Terör hedefleri yerle bir edildi
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