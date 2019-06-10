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Başkan Erdoğan'dan 'e geçmiş olsun telefonu

, yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir 'i tedavi gördüğü 'nde ziyaret etti. Ziyarette Başkan Erdoğan da telefonla Pakdil'e geçmiş olsun dileklerini iletti

Giriş Tarihi: 10.6.2019 20:40 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 21:10
Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil'e geçmiş olsun telefonu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil'i tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil'e geçmiş olsun telefonu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nuri Pakdil'in Kahramanmaraş'ta yürüyüş yaparken düşmesi sonucunda kalça kemiğinin kırıldığı ve bu sabah ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ankara Valisi Vasip Şahin, Pakdil'i hastanede ziyaret etti. Bakan Koca, ziyaret sırasında Pakdil'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakdil'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pakdil'in gün içinde ameliyata alınacağı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil'e geçmiş olsun telefonu
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