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'dan önemli açıklamalar

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı , Ekrem İmamoğlu ile ortak yayının moderatörlüğü için önerdiği Uğur Dündar için açıklama yaptı. Yıldırım, "Uğur Dündar bilmediğimiz bir nedenle vazgeçti. İsmail Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız, umarım bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir" dedi.

Giriş Tarihi: 10.6.2019 16:50 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 17:14
Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım şöyle konuştu:

''Gayet güzel İsmail Küçükkaya da başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ederim bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Başından beri ben bu konuda çok açık ve net olarak kim olursa olsun dedim. Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Henüz daha bilemediğimiz bir nedenle vazgeçti.

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

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Gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yöntemler uyguluyorlar. Genellikle eski yıllarda bir takım bir ülkeye giderse orada canlarını sıkacak havaalanında girişlerde bekletirler onların moralini bozabilir miyiz acaba başarısız olmaları için. Onların da belli ki böyle bir yöntemi uyguladıkları anlaşılıyor. Onların yaptığı bu hareket millilerimizi daha da motive edecek hırslandıracak ve çok daha güzel bir başarıyı Konya'da elde ettikleri başarıyı burada da sağlayacaklarına inanıyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Keşke vaktim olsa oraya da gidebilsem. Eğer bir yolunu bulursam gitmek isterim.''

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Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
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