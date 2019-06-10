Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu çağrı: Özür dile

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kanal 7 ve ÜLKE TV ortak yayınında soruları yanıtladı.CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan ortak yayın için Uğur Dündar'ın moderatörlükten vazgeçmesiyle ilgili "Umarım bu kararda birilerinin baskısı etkili olmamıştır" diyen Yıldırım, "Birileri derken, CHP, Uğur Dündar'ı arayıp 'bu işe girme' mi dedi. Bunu mu kastediyorsunuz?" sorusu üzerine şöyle dedi: "Sosyal medyada ve çeşitli mecralarda böyle laflar dolaşıyor. Umarım doğru değil. Bir yandan basın özgürlüğü ve demokrasi diyeceğiz, diğer yandan da böyle telkinlerde bulunuluyorsa, bu çok vahim bir durumdur. Ümit ederim, böyle bir durum söz konusu değildir. Açıkçası sürekli olarak benim üzerimden puan toplama gayreti görüyorum. Yayınsa yayın kardeşim. Kimi istiyorsanız, o gelsin."Bununla topluma bir mesaj vermek istediğini belirten Yıldırım, "Sağ sol fark etmez. Bizim taraf, sizin taraf demiyoruz. İstediğiniz seçin, İstanbul'u konuşalım" dedi. Ortak televizyon yayını konusundaki davetinin bir meydan okuma şeklinde algılandığının hatırlatılması üzerine Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:"Kimin nasıl algıladığı benim açımdan çok önemli değil. Tavrım açık ve net. Bu işte herhangi bir senaryo ve kurgu yok. Açıkça bir teklifte bulundum. Sağ olsun, önce Uğur Dündar kabul etti. Ama sonra bir şeyler oldu ve böyle bir karar verdi. Canı sağ olsun.""Ortak yayın ne zaman olacak?" sorusu üzerine de Yıldırım, şunları kaydetti:"Her iki partiden arkadaşlar çalışıyorlar. Bizden Mahir Ünal, diğer taraftan Engin Altay bir çalışma yapıyorlar. İşini çerçevesini, zamanını konuşuyorlar. Herhalde seçime son bir hafta kala olur. Ama şöyle de bir durum var: Aday arkadaşımız (Ekrem İmamoğlu), Ordu'ya gitti, valiye küfretti. Bu benim canımı sıkıyor. İstanbul gibi büyük bir şehri yönetmeye talip olanın ağzından böyle galiz küfürler, çıkmaması lazım. Bunu ben sağlıklı görmüyorum. Arkadaşımızın bir şekilde kendisini gözden geçirmesi lazım. Bu öfke kontrolü önemli bir şey. Bu konuda daha dikkatli olması gerekir. Dün de kendisine bir çağrı yaptım. 'Özür dile' dedim. Kamuoyu bir özür bekliyor. Bu geçiştirilecek bir şey değil. Vali devleti temsil ediyor. Siyasetçi, her türlü ağır eleştiriye ve hakarete muhatap olabilir. Buna hazırlıklı olması lazım. Öyle her önüne geleni kesip doğrarsa bu doğru değil. Bu siyaset değil."Yıldırım, Belgrad Ormanları'nda katıldığı 48. Peynirli Ekmek Festivali'nde de "Kimse Kürtleri ötekileştirmeye, ayrıştırmaya çalışmasın, biz etle-kemik gibiyiz" dedi.