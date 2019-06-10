CHP adayı Ekrem İmamoğlu kontrolü kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu-Giresun Havaalanı VIP salonunda Ordu Valisi için kullandığı sözler için özür dilemedi. İmamoğlu, vali hakkında bu kez 'basit' ifadesini kullanarak hakaretlerini sürdürdü.Şişli'deki bir otelde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Polis tutanağında, 'Bu sizlik bir durum değil ama bu Vali affedersiniz itlik yapmıştır, kendisine aynen iletin' cümlesi var. Özür dileyecek misiniz?" sorusu üzerine, şunları söyledi:"Polislere 'Sizinle bu işin hiçbir alakası yoktur', çünkü itişler kakışlar olmuştu uzaktan gördüğüm kadarıyla, onlara da gereken ifadeyi söyledim. Ben 20 konuşma yaptım o gün. Yanımda olan insanlar, sesimin çıkmadığını, bazı kelimelerin yarısının çıktığını, yarısının çıkmadığını çok iyi biliyorlar. Hatta Ordu konuşmamda, dura dura, bazı kelimelerin yarısının çıktığı, yarısının çıkmadığı şekliyle mitingini tamamladığımı da biliyor. Valinin basitliğine, gereken ifademle orada işarette bulundum. Polisin ne anladığı, ne anlamadığı beni ilgilendirmiyor." Gazetecinin,"Bu cümle mi çıktı olarak algılayalım?" sorusu üzerine "Ben basitliğini ifade ettim" diyen İmamoğlu, "Peki, o basitliğe hitaben bir özür açıklaması olacak mı?" sorusunu ise "Bize yapmış olduğu tuzaktan dolayı Vali Bey bizden özür dileyebilir" şeklinde yanıtladı.