Fatih Portakal’a sansür tepkisi

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CHP'ninİBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'da VIP'den geçemeyince valiye hakaret görüntülerini yayınlamayan FOX TV sunucusu Fatih Portakal'a vatandaşlar tepki gösterdi. CHP adayı, 5 Haziran'da Ordu-Giresun Havalimanı'nda izni olmamasına rağmen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve diğer milletvekilleriyle beraber VIP kapısından girmek istemiş, listede adı olmayınca valiye hakaretler etmişti. Tartışma sırasında İmamoğlu'nun "Vali itlik yapıyor" sözlerine en büyük medya destekçisi olan FOX TV sunucusu Fatih Portakal bile "Ekrem İmamoğlu o sözleri söyleyemez. Devlet hepimizin devleti, vali de hepimizin valisi. Siyasetçinin valiye böyle sözler söyleme hakkı olamaz" diyerek tepki göstermişti.Buna rağmen Portakal, hakaret içerikli sözleri ekranlara taşımayacaklarını söyleyerek sansür uyguladıklarını da itiraf etmişti. Yapılan sansür vatandaşların tepkisine neden oldu. Sosyal medya üzerinden Portakal'a tepki gösteren vatandaşlar, "Benzer skandalı yapan AK Parti adayı Binali Yıldırım olsaydı o görüntüleri yine de yayınlamaz mıydın" sorusunu yöneltti.