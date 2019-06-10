İzlanda'da Milli Takım'a pasaport işkencesi... Binali Yıldırım'dan sert tepki!

Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.

İzlanda'dan A Milli Takım'a saygısızlık! Türkiye İzlanda'ya nota verdi

Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi. Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, havalimanı çıkışında yaşananlara tepki gösterdi. Burak Yılmaz, "Yaptıkları saygısızlık, terbiyesizlik. Üç saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını aldılar, herkesin kremlerini aldılar, çantasını alıyorlar. Tekrar tekrar geçiyorlar, biz 6,5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız hala gelemedi. Çıkabilen geliyor işte." ifadelerini kullandı. Kaptan Emre Belözoğlu da "Ben bir şey söylemek istemiyorum. Bizim ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. Ne yazık ki evet, indiğimizden itibaren içeride gereksiz fazla arama yapıldı." diye konuştu.

SKANDAL! TUVALET FIRÇASI UZATILDI

Öte yandan İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı. Söz konusu taraftar, daha sonra gözden kayboldu.

İzlanda'dan A Milli Takım'a saygısızlık! Türkiye İzlanda'ya nota verdi

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: GEREĞİNİ YAPACAĞIMIZDAN MİLLETİMİZİN ŞÜPHESİ OLMASIN



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, az önce yaptığı açıklamada "Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." dedi.

İzlanda'da Emre Belözoğlu'na skandal hareket

İBRAHİM KALIN: GİRİŞİM BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaşanan olayla ilgili girişimin başlatıldığını duyurdu. Kalın, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır. En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir."

İzlanda - Türkiye maçı öncesi skandal olay

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de skandalla ilgili açıklama yaptı. AK Partili Çelik şunları söyledi:

"Milli takımımıza İzlanda havaalanında yapılan saygısız muamele, İzlanda yetkili makamlarının doğrudan sorumluluğundadır. İzlanda makamlarını en güçlü şekilde. kınıyoruz. Sporun ruhuna yakışmayan bu saygısızlık karşısında gerekli tüm cevaplar net şekilde verilir. İzlanda makamları, insani olmayan, sporun ruhuna uymayan ve diplomatik açıdan asla kabul edilmeyecek bu davranışların sorumlusudur. Milli takımımıza yapılanlar bir nevi şiddettir. İzlanda makamları bu "ilkel" uygulama için özür dilemelidir. Bu yanlışı telafi edecek adımlar atmalıdır."

Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanı Fahrettin Altun:

İzlanda Keflavik Havalimanı'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı'na yapılan uygulama diplomatik nezaket ve sportmenlik ahlakı ile bağdaşmamaktadır.

Yaşanan olay sebebiyle sorumlu olan kişileri ve yetkilileri kınıyoruz.

Durumu takip etmeyi sürdüreceğiz.

BİNALİ YILDIRIM: ŞİDDETLE KINIYORUM

A Millî Futbol Takımımıza İzlanda'da havalimanında sergilenen saygısız tutumu şiddetle kınıyorum.

Böyle çirkin olayların bir daha yaşanmamasını umuyor, futbolcularımıza yarın akşamki mücadelede yürekten başarılar diliyorum. Türkiye'nin kalbi sizinle atacak.

MİLLİLER OTELDE

Ay-yıldızlı ekip, havalimanındaki uzun bekleyişin ardından otobüsle başkent Reykjavik'e geçerek kamp yaptığı otele yerleşti.

A Milli Takım, maçın yapılacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

9 TÜRK KARŞILADI!

2'si İngiltere 3'ü İsveç'ten gelen toplam 9 Türk, A Milli Takımız'ı Reykjavik Havalimanı'nda karşıladı.

İzlanda'da yaşayan Sportif menajerlik yapan Ümit Çamaş, Soner Darıcı Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i tebrik ederek çiçek verdi.