PKK’lılar artık dağda da barınamıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri son yıllarda yaptığı başarılı operasyonlarla örgüte ağır darbe vurdu. İstihbarat birimlerince kurulan 12 kişilik özel ekip 10 yılda yaptıkları arşiv çalışmasında Mehmetçiğin son 2 yılda PKK'lı teröristlerin dağ ömrünü kısalttığını ortaya koydu. Kitapçık haline getirilecek olan çalışmada son 2 yılda etkisiz hale getirilen teröristlerin yüzde 80'inin dağdaki ömrünün kısalarak 9-25 ay arasına kadar düştüğü belirlendi. Son yıllarda sağlanan bu başarıda terörle mücadelede İHA-SİHA ve milli silahların kullanılmış olmasına dikkat çekildi.

Güvenlik güçlerinin son yıllarda PKK terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonlar sonucunda aralarında örgütün sözde lider kadrolarının da bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı Hava Aracı'nın (SİHA) da desteğiyle son bir ayda aralarında terörden arananlar listesinde Mavi kategoride 3, Turuncu kategoride 4, Gri kategoride 9 olmak üzere 141 terörist etkisiz hale getirildi. Son 3 yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 15 bin 647'yi buldu.

Komandolarımız Hakurk'un kalbinde

ÖZEL EKİP HAZIRLADI

Araştırmaya göre 10 yılda etkisiz hale getirilen 17 bin 538 örgüt mensubundan 2009- 2016 arasında öldürülenlerin yüzde 35'inin dağda kalma ömrü 8-15 yıl olarak tespit edildi. Yine bu yıllar arasında etkisiz hale getirilen teröristlerden yüzde 40'nın dağda kalma ömrü 6-9 yıl, yüzde 12'sinin 4-6 yıl, yüzde 13'ünün ise 4-5 yıl olarak belirlendi. 1/28 Şubat 2017 -2019 arasında etkisiz hale getirilen Türkiye nüfusuna kayıtlı 4 bin 90 teröristin yüzde 80'inin dağ ömrünün 9 ile 25 ay arasında olduğu belirlendi.



4 YILDA LİSTEDEN 312 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Raporda 2015-2019 arasında etkisiz hale getirilen ödülle aranan teröristler listesinde 4 milyon liralık Kırmızı listeden 17, 1.5 milyonluk Mavi listeden 21, 1 milyonluk Yeşil listeden 32, 600 bin liralık Turuncu listeden 28, 300 bin liralık Gri listeden ise 214 olmak üzere toplam 312 teröristin etkisiz hale getirildiği yer aldı.