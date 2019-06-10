Şehıt astsubaya gözyaşlarıyla veda

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Niğde Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken ayağı kırılan ve mahsur kalan dağcı Bülent Tuncay'ı kurtarmak için giden MAK timindeki Konya 3'üncü Ana Jet Üssü 135 Filo Komutanlığı'ndan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya, halatla helikopterden inerken kayalıklara düştü. Ağır yaralanan Harmankaya şehit oldu. Konya'ya getirilen şehit Harmankaya için 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgenerel Fidan Yüksel, yakınları ve eşi Gamze Harmankaya kucağında 2 yaşındaki kızı Ebrar Ada ile katıldı. Törende silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olmadı. Törenin ardından şehidin cenazesi İzmir'e gönderildi. İzmir'deki törende şehidin annesi Nuran, babası Davut, eşi Gamze Harmankaya gözyaşı döktü. Anne Nuran Harmankaya'nın, "Oğlum, ben geldim kalk" sözleri yakınlarını, komşularını ve silah arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu. ŞEhidin eşi Gamze Harmankaya'ya sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Harmankaya Kadifekale Hava Şehitliği'nde defnedildi.