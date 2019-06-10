Şehit düşen oğlunu asker selamıyla uğurladı

Hakkâri'de 4 Mayıs'ta üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Uzman Çavuş Celal Hayta (28), tedavi gördüğü Ankara GATA'da şehit oldu. Hayta dün memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı. Serdivan'daki Sapak Camisi'nde düzenlenen törende, anne Berrin Hayta şehit oğlunun cenazesi başında saker selamı verdi. Binlerce vatandaşın katıldığı törende, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası, Hayta'nın naaşı dualar eşliğinde Serdivan Şehitliği'ne defnedildi.