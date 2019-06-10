Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Adana'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon

Son dakika: Adana'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon

Son dakika habere göre Adana'da FETÖ'nün yeni eğitim yapılanması iddialarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. Çok sayıda gözaltı kararı var.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019 06:38 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 06:55
Son dakika: Adana'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon
Adana'da FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün yeni eğitim yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddiasıyla kentteki 6 özel eğitim kurumuna baskın düzenlendi.

Ekipler, baskın yaptıkları kurumları aradı, bazı bilgisayar ve dokümanlara el koydu.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 56 şüpheliden aralarında kadınlarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Adana'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN