Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Adana'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon

Son dakika: Adana'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon Son dakika habere göre Adana'da FETÖ'nün yeni eğitim yapılanması iddialarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. Çok sayıda gözaltı kararı var.

AA Gündem Haberleri Giriş Tarihi: 11.6.2019 06:38 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 06:55