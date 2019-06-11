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Azez şehidini binler uğurladı

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019
Azez şehidini binler uğurladı
Surıye'nın Azez kentinde Mehmetçik'in bulunduğu üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı dün konvoy eşliğinde Yeşil Mahalle'de bulunan baba evine getirilerek helallik alındı. Şehidin üzerine Türk bayrağı örtülen tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. Şehidin annesi Leyla, babası Mevlüt ve kardeşlerine sağlık ekipleri ve yakınları destek oldu. Helalliğin ardından Kurt'un naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında Çamlık Mezarlığı'na götürüldü. Kurt, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
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Azez şehidini binler uğurladı
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