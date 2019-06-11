SETA Direktörü, Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu tartışmasını yönetecek olan İsmail Küçükkaya seçimini yorumladı!

İŞTE SETA TOPLUM VE MEDYA ARAŞTIRMALARI DİREKTÖRÜ İSMAİL ÇAĞLAR'IN AÇIKLAMALARINDAN BAŞLIKLAR

CHP'NİN KAVGACI SİYASETİNDEN DOLAYI AK PARTİ BÖYLE BİR TERCİHTE BULUNDU

AK Parti'nin siyasetinde seçimlerden önce adayların televizyona çıkıp tartışması çok yaygın bir uygulama değil. Bunun nedeni Ak Parti karşıtlarının ifade ettiği gibi tartışmadan kaçmak, korkmak veya çekinmek değil. AK Parti karşısında nitelikli bir siyasi muhalefet bulamayınca, rakiplerinin iftiraları ve çarpıtmaları ile vakit kaybetmek yerine kendi ajandasını takip etmeyi, vatandaşa hizmetlerini anlatmayı, vatandaşı dinlemeyi tercih etti. Özellikle CHP'nin iftira, polemik ve kavgaya dayanan siyasetinden dolayı AK Parti böyle bir tercihte bulundu.

BİNALİ YILDIRIM "TARTIŞMADAN KAÇIYOR" KOZUNU RAKİBİNDEN ALDI

Ancak İstanbul seçimleri yeni bir durum ortaya çıkardı. Tüm Türkiye tekrarlanacak seçimlere odaklandı. Herkesin dikkatini İstanbul'a yoğunlaştırdı. CHP'nin adayı AK Parti'nin televizyon tartışmalarına çıkmama ilke kararını bir zayıflık, korkaklık ve zafiyet olarak sunmaya çalıştı. Buna karşılık AK Parti adayı Binali Yıldırım bir durum değerlendirmesi yaptı ve rakibinin elinden "tartışmadan kaçıyor" argümanını almak için televizyon tartışmasına çıkmayı kabul etti.

CHP ARTIK MAĞDURİYET SÖYLEMİ YAPAMAYACAK

Her iki aday da tartışma programını kabul ettikten sonra programın nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili bir sorular ön plana çıktı. CHP adayı FOX, HALK TV gibi CHP destekçisi medya organlarının dışında katıldığı tüm televizyon programlarından sonra mağdur edildiğini iddia etti. Kendisine az süre verildiği, konuşmasına imkan tanınmadığı hatta programı çeken kameramanların işten atıldığı gibi gerçekle alakası olmayan iddiaları gündeme getirdi. CHP adayı Binali Yıldırım'la katıldığı tartışma programından sonra da böyle bir kampanya yürütmeye hazırlanıyordu. Binali Yıldırım'ın tecrübesi, siyasi bilgisi, konulara hakimiyeti karşısında zor anlar yaşayacağı için programdaki başarısızlığını kanala ve sunucuya yükleyecekti. Binali Yıldırım önce Uğur Dündar'ı daha sonra İsmail Küçükkaya'yı önererek CHP adayının elinden mağduriyet söylemini almak istedi.

CHP TARAFSIZLIĞI BAHANE EDEREK TARTIŞMADAN KAÇACAKTI

Binali Yıldırım'ın mesleğinde saygın gazetecileri değil de bu isimleri önermesinin bir diğer nedeni ise CHP adayının bir bahane ile tartışma programına çıkmaktan vazgeçeceğine dair artan duyumlardır. CHP'liliği su götürmez isimler önerilerek CHP adayının "program tarafsız olmayacak" bahanesi ile programa katılmaktan kaçınmasının önüne geçilmiş oldu.

KÜÇÜKKAYA TARAFSIZ OLDUĞU İÇİN TERCİH EDİLMEDİ!

Özetle daha önce adı gündeme gelen Uğur Dündar ve sonra programı sunmayı kabul eden İsmail Küçükkaya tarafsız, dürüst, usta gazeteciler olduğu için değil CHP'li gazeteciler olduğu için tercih edilmiştir. Tercihin arkasında yatan neden de CHP adayının mağduriyet algısına fırsat verilmemesi, programın tarafsız kişilerce yönetilmeyeceğini ileri sürerek programdan kaçmasının önlenmesidir. AK Parti adayı Binali Yıldırım kendisine güvendiği için CHP'li gazetecilerin yöneteceği programa çıkmaktan çekinmemiştir. Zaten AK Parti siyaseti ezelden beri medya desteği ile değil medya desteğine rağmen yol almış bir siyasettir.