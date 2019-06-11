CHP’den Suriyelilere plaj yasağı

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Antalya'da CHP'li Gazipaşa Belediyesi skandal bir karara imza attı. CHP'nin belediye meclisinde oy çokluğu ile aldığı kararla Suriyelilerin ilçedeki plajlara girişi yasaklandı. Gazipaşa Belediye Meclisi'nin haziran toplantısı CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz başkanlığında yapıldı. Gündem dışı söz alan CHP grubu sözcüsü Ulaş Özgen, Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara alınmamasına yönelik önerge verdi. Başkan Yılmaz'ın çekimser kaldığı oylamada, AK Parti'li ve MHP'li 7 üye ret oyu kullandı. CHP'li ve İYİ Parti'li 12 üyenin desteği ile yasaklama kararı oy çokluğuyla kabul edildi. AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Uysal, "Bu konular devlet politikasıdır. Bu uygulama yanlış" dedi. Toplantının ardında soruları yanıtlayan Yılmaz ise ilginç bir savunma yaptı: "Sonuçta insan haklarına dikkat etmek durumundayız. İlçemiz aynı zamanda turistik bir bölge. Gelen kişinin vatandaşlık durumuna bakmamamız lazım. Gelen insanlarımızı rahatsız ediyorsa gereğini de yapmamız gerekiyor. Şahsen vatandaşlığına, etnik kökenine veya mezhebine bakarak ayrım yapmak taraftarı değilim, doğru olmadığını düşünüyorum." SABAH