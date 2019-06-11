Dünyanın en iyileri Munzur’da yarışıyor

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen "Dünya Rafting Şampiyonası" Munzur Nehri'nde başladı.

Tunceli'de Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı

20 ülkeden 600 sporcunun yanı sıra 200 de teknik heyet ve hakemin katıldığı, şampiyona dün erkekler ve kadınlarda nehir inişleri ile start aldı. Kıyasıya geçen müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Vali Tuncay Sonel, "Daha önce terör olaylarıyla gündeme gelen Munzur Nehri, şimdi Dünya Rafting Şampiyonası'na, ev sahipliği yapıyor. Şampiyonaya herkesi bekliyoruz. Huzur, turizm ve spor şehri Tunceli'den birlik ve beraberlik mesajı vererek, tüm dünyaya selam gönderiyoruz" dedi. 13 Haziran'da bitecek olan şampiyonada gece yarışları da gerçekleştirilecek.





Şampiyonada veteranlar yarışı gerçekleştirildi. Yarışta Tuncay Sonel, (sol 2) ve WRF Başkanı Danilo Barmaz (sağ 2) aynı botla yarıştı.