Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Eşime bıçak çektiler

Eşime bıçak çektiler

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019
Eşime bıçak çektiler
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Arnavutköy'de tartıştığı esnaf Eyüp Keskin'in eşi ve çocuklarına defalarca bıçak çekilip tehdit edildiği ortaya çıktı SABAH'a konuşan Keskin "Eşim siteden çıktı alışverişe gidiyordu. Önünü iki kişi kesmiş bıçak çekip 'Buradan gidin' demişler. Yanında çocuk da vardı. İkisi de korku içinde dükkana yanıma geldiler. Bu olaydan sonra üç kez oldu. Sosyal medya üzerinden de sürekli inç ediliyoruz. Bugün savcılığa gidip şikayetçi olacağız" dedi. Esnaf Eyüp Keskin, terör örgütlerine karşı sesini çıkarmayan CHP adayına tepki gösterince, CHP adayı 'Ukalalık yapma' karşılığını vermişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşime bıçak çektiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN