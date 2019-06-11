Eşime bıçak çektiler

BUGÜN NELER OLDU

CHP'ninİstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Arnavutköy'de tartıştığı esnaf Eyüp Keskin'in eşi ve çocuklarına defalarca bıçak çekilip tehdit edildiği ortaya çıktı SABAH'a konuşan Keskin "Eşim siteden çıktı alışverişe gidiyordu. Önünü iki kişi kesmiş bıçak çekip 'Buradan gidin' demişler. Yanında çocuk da vardı. İkisi de korku içinde dükkana yanıma geldiler. Bu olaydan sonra üç kez oldu. Sosyal medya üzerinden de sürekli inç ediliyoruz. Bugün savcılığa gidip şikayetçi olacağız" dedi. Esnaf Eyüp Keskin, terör örgütlerine karşı sesini çıkarmayan CHP adayına tepki gösterince, CHP adayı 'Ukalalık yapma' karşılığını vermişti.