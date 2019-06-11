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İmamoğlu'nun asılsız iddialarına 'dan tokat gibi cevap

, 'nin adayı 'nun katıldığı canlı yayında 'Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi' iddiasına hesabından cevap verdi.

Giriş Tarihi: 11.6.2019 22:56
İmamoğlu'nun asılsız iddialarına Binali Yıldırım'dan tokat gibi cevap

İki adayın gerçekleştireceği ortak yayın için soruların istendiği iddiasının yalanlanması üzerine Ekrem İmamoğlu'nun "öyle değilse yanlış anlamışım" dediğini aktaran Yıldırım, bu iddiaya sert tepki gösterdi.

"BUNUN ADI BASİTLİKTİR"

İmamoğlu'nu özür dilemeye çağıran Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde "öyle değilse yanlış anlamışım" diyor. Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir.

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İmamoğlu'nun asılsız iddialarına Binali Yıldırım'dan tokat gibi cevap
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