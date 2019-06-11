İstanbul’a mitili attık

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran seçiminde Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için samimi ve heyecanlı olduklarını belirterek "İstanbul'a mitili atmış bulunuyoruz" dedi. Bahçeli dün Twitter paylaşımlarında şunları kaydetti:Doğu Akdeniz'de açıkça Türkiye'ye tuzak kurulmakta, kuyusu kazılmakta, egemenlik haklarına kast edilmektedir. Rum Yönetiminin, Fatih Sondaj Gemimizin çalışanları ve TPAO ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarması hukuksuzdur, kepazeliktir.Kıbrıs Türklerini yok saymak, haklarını gaspa teşebbüs ve tevessül etmek uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye'ye meydan okumaktır. Ülkemiz bu barbarca ve barış karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterliliktedir. Kıbrıs Türklüğü yalnız değildir, Doğu Akdeniz asla peşkeş çekilmeyecektir.Cumhur İttifakı'nın başarılı olması konusunda samimiyiz, heyecanlıyız, İstanbul'a mitili atmış bulunuyoruz. Menfi propagandalarla itibar cellâtlığına soyunanların yalanları, çarpıtmaları, çırpınışları sonuç vermeyecektir. MHP nerede diye ucuz ve uçuk soru soranlara, diyorum ki, İstanbul'un her yerindeyiz. Gözleri olup görmeyenler, kulakları olup duymayanlar, ağızları olup konuşamayanlar, üstelik kalplerinde mühür bulunanlar isteseler de bizi göremezler, hakkımızı teslim edemezler.İşi gücü bırakıp şahsım ve partimizle ilgili spekülasyon yapan müfteri korosuna en iyi cevap 23 Haziran'da sandıkta verilecektir. Bunların, yaşarmayan gözleriyle, kızarmayan yüzleriyle mağlubiyet yaşayacakları günler çok yakındır. El mi yaman İstanbul mu yaman anlayacaklardır.Sayın Binali Yıldırım ile Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00'de televizyonda karşı karşıya gelecekleri, moderatörün de sözde gazeteci İsmail Küçükkaya'nın olacağı belli olmuştur. Şayet İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğü kesinleşirse, bilinsin ki, 16 Haziran 2019 tarihinde 21.00'den itibaren televizyon izlemeyeceğim. ANKARA