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merkezli 10 ilde operasyonu

'de /'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 askeri personelle bu askerlerden sorumlu 'mahrem abi' hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 10:07
Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3'ü görevde, 5'i meslekten ihraç, 3'ü açığa alınan, 3 eski askeri öğrenci olmak üzere 14 askeri personel ve bu kişilerden sorumlu 'mahrem abi' hakkında gözaltı karar verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Kocaeli merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Muğla, Kahramanmaraş, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin'de operasyon düzenledi.

1 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 3 eski askeri öğrenci, 5 astsubay ve mahrem abinin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü bildirildi.

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Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu
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