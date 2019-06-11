Ortak yayın pazar akşamı

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart'taki usulsüzlükler nedeniyle yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu televizyon yayınında karşı karşıya gelecek. 23 Haziran'daki seçimden bir hafta önce gerçekleşecek canlı yayın, 16 Haziran Pazar akşamı saat 21.00'de yapılacak. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nın bahçesinde açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konuya ilişkin 6 maddelik mutabakatın detaylarını paylaştı. Tüm kanallardan canlı ekrana gelecek şekilde ortak yayın gerçekleştirileceğini dile getiren Ünal, "Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat saat 21.00'de canlı yayında bir araya geleceklerdir. Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir" dedi.CUMHUR İttifakı İstanbul Adayı Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Çatalca'da açıklamalarda bulundu. Yıldırım, ortak canlı yayının moderatörlüğünü yapacak İsmail Küçükkaya ile ilgili soruya, "Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ediyorum bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Başından beri bu konuda açık ve net olarak kim olursa olsun dedim. Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Henüz bilemediğimiz bir nedenle vazgeçti" yanıtını verdi. Bu arada Yıldırım, gençler için projelerini de açıklamaya devam ediyor. Buna göre, 17 tam donanımlı spor salonu 2019 sonu itibari ile hizmete girecek. Halen İstanbul'da 47 tam donanımlı spor salonu bulunuyor.