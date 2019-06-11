Şehitlerin kanı yerde kalmadı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 7 Haziran Cuma günü etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten 'Aram Civan' kod adlı Osman Gülen'in, 2016 yılında 29 kişinin şehit olduğu, 75 kişinin yaralandığı Ankara Merasim Sokak'taki bombalı saldırının faili olduğu ortaya çıktı. Valilikten yapılan açıklamada, teröristlerin 5 Temmuz 2018 tarihinde Lice ilçesi Yalımlı Mahallesi'nde Remzi Güler ve Mahmut Güler isimli vatandaşların öldürülmesi olayının da arasında olduğu birçok olayın da faili olduğu bildirildi. Açıklamada etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı'nın gri renkli terörden arananlar listesinde bulunduğu, sözde 'Amed eyaleti' özel güç sorumlusu olduğu kaydedildi. Diğer taraftan Diyarbakır'ın Lice ilçesinde son 1.5 ayda PKK'ya ağır darbe vuruldu. Teröristlere yönelik operasyonlarda bu sürede 2'si gri listede 15 terörist etkisiz hale getirildi. O teröristler arasında, 300 bin liralık Gri listede yer alan ve SABAH ve atv binalarına eş zamanlı bombalı saldırı planlayan Mehmet Reşat Tekin'in yanı sıra Hamit Aydoğan, Mesut Aktaş ve Müslüm Irmak gibi teröristler de bulunuyor.